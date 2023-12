Pallavolo Serie A2 . Conad in campo a Santo Stefano. Battere Brescia per rilanciarsi

Trasferta lombarda per la Conad (16), che chiude il 2023 il giorno di Santo Stefano facendo visita alla Consoli Brescia (18).

In una classifica come quella di Serie A2 che è molto equilibrata, soprattutto nella parte centrale, ai giallo-rossi serve una vittoria per tornare in zona playoff, migliorando l’undicesimo posto attuale, chiudendo una serie negativa che dura da 3 giornate. Per chiudere al meglio il girone d’andata, ritrovando lo smalto che ha contraddistinto la prima parte di stagione, ci sarà anche l’ultimo arrivato Preti, che rinforza così il reparto schiacciatori.

A fare il punto, in casa reggiana, è il palleggiatore Mattia Catellani (nella foto), che commenta così l’avvicinamento dei suoi al match: "Veniamo da un periodo complicato, sicuramente stiamo lavorando bene in palestra, quindi cercheremo di dare il massimo per fare in modo di uscire da questa situazione difficile. Stiamo studiando la partita il meglio possibile per evitare i loro punti di forza e sfruttare i loro punti deboli d provare a metterli in difficoltà".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assistente di Fabio Fanuli, Tommaso Zagni: "Siamo in un periodo di flessione, vogliamo riprenderci e soprattutto ritrovare il nostro gioco. Sappiamo che Brescia è una squadra molto forte, con degli ottimi giocatori che stiamo studiando e cercheremo di dare il meglio di noi per riprenderci e finire il girone di andata nel migliore dei modi".

Brescia, reduce dal kappao al quinto con Aversa, schiera l’ex Cominetti in banda: lo schiacciatore, lo scorso anno a Bergamo, è stato Mvp con la maglia di Reggio della Coppa Italia e del campionato vinto due stagioni or sono; in regia l’esperto Tiberti, classe 1980, in diagonale con Ferri, mentre l’altra banda è il cubano Abrahan. Al centro giocano Candeli ed Erati, il libero è Franzoni.