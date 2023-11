Pallavolo Serie A2. Emma Villas: campagna abbonamenti ‘Sempre con te’ vale per nove partite

Ha finalmente preso il via la campagna abbonamenti della Emma Villas. ‘Sempre con te’, il claim prescelto, è arrivata dopo una lunga attesa, stante la necessità di dover emigrare a Santa Croce per le prime quattro partite casalinghe. I tagliandi sono in vendita da ieri sulla piattaforma CiaoTickets. L’abbonamento sarà valido per le nove partite interne di regular season: il costo è di 100 euro, ma chi si è recato a Santa Croce per l’ultimo match contro Ravenna potrà usufruire di un prezzo ridotto, 69 euro. Le riduzioni sono inoltre previste per tesserati Fipav, abbonati Mens Sana Basketball, under 14, over 65, abbonati Emma Villas della stagione scorsa. I bambini sotto ai nove anni potranno entrare gratis al PalaEstra: dovranno però prima ritirare un tagliando in biglietteria. Gli studenti dell’Università degli studi di Siena e dell’Università per stranieri di Siena avranno la possibilità di accedere con i biglietti messi a disposizione dai due atenei. Il costo per assistere alla singola partita di domenica tra Emma Villas Siena e Cuneo sarà di 14 euro, il biglietto ridotto costerà invece 9 euro. Le riduzioni previste sono le stesse già elencate per quel che riguarda gli abbonamenti. Tornando al match di domenica scorsa, questo il commento dell’mvp Matheus Krauchuk: "Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Dopo una settimana di allenamenti tosti e una trasferta molto lunga siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Abbiamo fatto tutto nella maniera giusta, avevamo preparato molte cose specifiche per questo match e abbiamo conquistato una bella vittoria. Domenica finalmente torneremo a giocare nel nostro palazzetto di casa. Ringraziamo tutti i tifosi che ci hanno seguiti a Santa Croce, ora li attendiamo al Palaestra"