Pallavolo Serie A2. Emma Villas contro Cuneo. Krauchuk: "Siamo carichi»

Per la prima uscita stagionale tra le mura amiche arriva Cuneo, una delle più accreditate per la vittoria finale del campionato, a dispetto di una classifica che in questo momento mette la compagine piemontese al sesto posto con un bilancio di quattro vittorie e altrettante sconfitte. "La stiamo preparando bene, sarà una gara tosta, Cuneo è forte – ha detto l’opposto biancoblù Mathues Krauchuk (nella foto)–. Per noi è un’opportunità di far vedere la nostra pallavolo, siamo carichi. Siamo una squadra che lavora tanto, fisicamente e tatticamente. Specialmente in questi giorni stiamo lavorando molto sui nostri avversari, ci siamo ripresi dopo la sconfitta con Ravenna, a Castellana Grotte abbiamo fatto un ottimo lavoro, speriamo di far bene contro Cuneo, vogliamo portare i tre punti a casa". Obiettivo tre punti, in una settimana che poi porrà di fronte ai biancoblù Grottazzolina (ancora in viale Sclavo, giovedì alle 20,30) e Aversa (in trasferta domenica alle 19). Buone notizie arrivano anche dal settore giovanile, dove le formazioni del vivaio sono in testa alle classifiche dei rispettivi campionati. Si tratta della squadra Under 19, che fino a questo momento ha vinto tutte e cinque le gare disputate e che tornerà in campo martedì contro Cortona alle ore 20,30 in un match che si disputerà a Siena nella palestra dell’istituto Peruzzi. Poi la squadra Under 17, che partecipa sia al proprio torneo anagrafico (e questa settimana ha battuto in trasferta i pari età del Club Arezzo con il punteggio di tre set a zero in proprio favore: 25-11, 25-16, 25-22 i parziali) e anche al campionato di Prima divisione, categoria in cui ha vinto per 3-1 ad Arezzo guadagnando così il primo posto in classifica. I ragazzi dell’Under 15 hanno vinto per 3-0 (25-10, 25-16, 25-10 i parziali) contro i pari età della Fides Torrita. Sconfitta invece in tre set per la formazione di Serie C guidata da Marco Monaci. Obiettivo riscatto già da stasera, alle 18 sul campo del Firenze Ovest.