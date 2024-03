Pallavolo Serie A2. Emma Villas determinata. Alle 19 assalto a Porto Viro. Copelli: "Gara difficile che ci deve dare il ritmo play-off»

Emma Villas ospita Porto Viro (fischio di inizio alle 19) per la penultima giornata di regular season. Le due squadre, attualmente terza e settima, potrebbero anche ritrovarsi di fronte fra dieci giorni nei quarti di finale play-off, ancora al Palaestra, qualora una delle due migliorasse la propria posizione nei restanti due impegni. Ma alla griglia della post season si penserà a partire da lunedì 25, intanto si pensa a consolidare il gioco espresso finora. "Sicuramente loro fanno del cambio palla la propria forza – ha detto Riccardo Copelli (nella foto) alla vigilia del match –, hanno un palleggiatore esperto come Garnica, un opposto di grande futuro come Barotto, due schiacciatori molto tecnici e due centrali di livello come Zamagni e Barone. È una squadra completa, sarà una partita difficile che ci deve dare ritmo, ci deve aiutare a entrare nel clima playoff perché poi lì non si potrà sbagliare".

La lotta per il secondo posto è aperta: "Si deciderà tutto all’ultima giornata – ha aggiunto il forte centrale biancoblù –, noi intanto mettiamo al sicuro il terzo, se poi Cuneo farà uno scivolone dovremo essere bravi a approfittarne. Ma la classifica è la conseguenza del lavoro fatto: non che non ci tenessimo, anzi, però abbiamo lavorato sempre con un occhio di riguardo al nostro modo di giocare". La partita con Aversa, lunedì scorso, è stata più difficile del previsto: "Con Aversa non abbiamo espresso il nostro gioco migliore ma la gente deve capire che dietro c’è anche un lavoro importante dal punto di vista fisico per arrivare al top nel momento caldo della stagione – ha sottolineato Copelli –. Siamo convinti che pian piano la condizione arriverà e ai playoff sarà tutto diverso. Non si può sempre giocare bene, ci vuole pazienza, ci serve sicuramente vicinanza da parte del pubblico, stiamo facendo una bella stagione, ci servirà tantissimo il loro aiuto nelle prossime partite".