Pallavolo Serie A2. Emma Villas: esame. Consar Ravenna. La carica di Acuti

Domani a Ravenna match di alta quota per l’Emma Villas. Avversario tostissimo che punta al sorpasso proprio sui biancoblù, a loro volta desiderosi di riscattare il passo falso interno con Brescia. "Sicuramente è una partita molto importante, sono stati gli unici a batterci 3-0 in casa, anche se noi giocavamo ancora a Santa Croce – ha detto il centrale Alessandro Acuti –. Sarà una battaglia dal primo all’ultimo pallone. Noi dovremo giocare una partita tranquilla, mettendoci carattere, consapevoli delle nostre armi, cercando di esprimere il nostro miglior gioco". Avversario da prendere con le molle: "Loro hanno il giusto mix di esperienza e gioventù. I risultati si vedono, sono subito dietro di noi in classifica, è un’ottima squadra come tutte quelle che sono nella nostra zona di classifica. Mancano ancora tante partite, tutto potrebbe cambiare – ha aggiunto Acuti – però noi nonostante la sconfitta con Brescia, che comunque ci ha permesso di raccogliere almeno un punto, siamo in un ottimo periodo come dimostrano le sette vittorie consecutive che avevamo conquistato. Possiamo giocarcela con chiunque". Il resto del programma della ventesima giornata. Stasera anticipo fra Ortona e Prata di Pordenone, con i friulani ampiamente favoriti dal pronostico. Domani tutte le altre gare: alle 16 Porto Viro – Pineto, alle 17,30 Castellana Grotte – Cuneo, alle 18 Reggio Emilia – Aversa e Cantù – Santa Croce. Alle 19 l’altra partitissima del turno, quella fra Brescia e la capolista Grottazzolina. La Emma Villas poi tornerà in campo giovedì 15, alle 19, contro Castellana Grotte, per un anticipo reso necessario dall’indisponibilità del Palaestra nel successivo fine settimana.