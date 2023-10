Pallavolo Serie A2. Emma Villas in ‘casa’ con Prata di Pordenone. La carica di Graziosi

Esordio ‘casalingo’ per la Emma Villas. A Santa Croce sull’Arno, nel PalaParenti addobbato di biancoblù per far fronte all’indisponibilità del Palaestra, la squadra di coach Graziosi affronta Prata di Pordenone per un test dal sapore di alta classifica, come ha sottolineato l’allenatore alla vigilia del match: "Prata di Pordenone è una squadra forte – ha detto Graziosi (nella foto) –, una delle migliori della serie A2, già l’anno scorso hanno fatto un ottimo campionato. Una società importante, con tanto entusiasmo, vediamo di che pasta siamo fatti al loro cospetto. Tanto più che, è inutile negarlo, è come se giocassimo ancora una volta fuori casa. Quindi restiamo concentrati". I valori della compagine friulana, in cui spicca l’ex Lucconi autore domenica scorsa di 32 punti, sono noti: "Non solo gli schiacciatori, hanno anche un ottimo palleggiatore, due ottimi centrali e un ottimo libero – ha aggiunto l’allenatore biancoblù –. Si tratta di un collettivo importante, con un allenatore molto bravo. Ci sarà da battagliare, vogliamo metterci alla prova, capire la nostra reale forza. Sarà un test veramente importante". Squadra motivata dopo l’esordio vincente a Ortona: "Domenica scorsa una delle insidie era il campo di gioco, la tensione dell’esordio. Vincere fa bene, dà sicurezze, certezze, motivazioni, vedo una squadra serena, concentrata, sicura dei propri mezzi, delle proprie capacità, con grande autostima. Contro Prata dovremo fare una partita molto importante dal punto di vista tecnico. Aspettiamo questo genere di partite per capire chi siamo e dove possiamo arrivare". Fischio di inizio alle 18, arbitrano Cruccolini e Clemente. I biglietti per assistere alla sfida verranno venduti al prezzo di 1 euro. I tagliandi saranno venduti al botteghino del PalaParenti a partire dalle 17. Questa è stata la decisione del club, con la volontà di dare un’agevolazione ai tifosi che si sobbarcheranno un viaggio di quasi due ore per sostenere la squadra.

Stefano Salvadori