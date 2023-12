Pallavolo Serie A2. La Emma Villas punta Santa Croce. Il 26 sarà battaglia

L’appuntamento del 26 dicembre è un classico per la pallavolo. Non si va in vacanza, anzi, si sfrutta il periodo delle festività per impinguare il calendario. Quando possibile si cerca di sfruttare un criterio di vicinanza, concetto che si applica bene per la sfida tra le uniche due toscane del lotto, Emma Villas Siena e Kemas Lamipel Santa Croce. È la quarta volta che le due squadre vengono messe di fronte nel turno natalizio, anche se è soltanto la seconda che effettivamente si gioca dopo aver fatto incetta di pandoro e panettone; nel 2021 la sfida fu rinviata per Covid al 19 gennaio, Santa Croce sbancò il Palaestra in tre set; nella stagione precedente si doveva giocare il 27 dicembre, di domenica, ma la partita fu rinviata (sempre per Covid) al 20 gennaio, con la vittoria di Siena per 3-0 con 19 punti di Romanò. Il primo precedente tra Siena e Santa Croce nel ‘Boxing Day’ è nel 2016, quando Siena si impose al tiebreak con un incredibile 15-4; di là, con la maglia dei Lupi, c’era l’attuale capitano biancoblù Federico Bonami. Il secondo nel 2017, con Santa Croce che si impose per 3-1. Nella prima stagione in A2 non era ancora applicato il criterio di vicinanza per le trasferte; la Emma Villas si sobbarcò un bel viaggio alla volta di Mondovì, tornando però a casa con una sonante vittoria per 3-0. Si è giocato di Santo Stefano anche in Superlega, con due sconfitte; lo scorso anno a Perugia, con un netto 3-0 per Giannelli e compagni, nel 2018 al Palaestra contro Trento, che si impose per tre set a uno. Nel complesso il bilancio al 26 dicembre è di tre vittorie e tre sconfitte, più due rinvii da cui sono scaturiti una vittoria e una sconfitta.