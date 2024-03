Pallavolo Serie A2. La Emma Villas sfida Aversa al PalaEstra. Nevot: "Gara importante»

Luci del PalaEstra accese alle 19 per la ventiquattresima giornata di campionato. Emma Villas affronta Aversa per ‘vendicare’ la sconfitta dell’andata ma soprattutto per restare in piena corsa per il secondo posto della graduatoria, anche se tutti, in casa biancoblù, si affrettano a sottolineare che la griglia di partenza non sarà decisiva: "Per me cambia poco, non facciamo fatica a giocare fuori casa, secondi o terzi è uguale" ha detto il palleggiatore Thomas Nevot nell’intervista della vigilia. "È sicuro che si tratta di una partita importante per entrambe, loro devono salvarsi" ha aggiunto l’alzatore, che poi ha ricordato il ko dell’andata: "Loro sono una buona squadra, all’andata abbiamo perso ma quel giorno non facemmo una grande partita. Dipende da noi, se giochiamo bene possiamo vincere. La vittoria a Grottazzolina ci ha dato fiducia, abbiamo dimostrato il nostro valore e che possiamo vincere contro chiunque. Stiamo giocando meglio". Alla vigilia del match ha rilasciato una dichiarazione al sito ufficiale della società anche Alessio Tallone. Lo schiacciatore, in grande forma, ha sottolineato i rischi della sfida odierna: "Non sarà semplice. Loro saranno agguerriti, hanno un nuovo allenatore, li spronerà a fare il massimo. Nelle ultime giornate hanno rubato dei punti importanti alle squadre di alta classifica. È una squadra con cui abbiamo un conto in sospeso, all’andata abbiamo perso. Starà a noi sfruttare il fattore campo rimanendo concentrati dal primo all’ultimo pallone". Anche Tallone, come il suo ispiratore Nevot, non enfatizza la battaglia per il secondo posto: "Noi dobbiamo pensare a dare il massimo, poi vedremo se arriveremo secondi o terzi – ha affermato –. Non dipende solamente da noi, puntiamo a fare il nostro e guardiamo cosa accade". Tallone è tornato anche sulla partita di Grottazzolina che lo ha visto grande protagonista: "Da parte nostra è stata una grande partita contro una squadra davvero forte, prima in classifica non per caso". Situazione invariata in vetta: Grottazzolina ha vinto soffrendo a Pineto (15-13 tiebreak), Cuneo ha superato in tre set Ortona, Ravenna ha vinto 3-0 a Reggio Emilia.