Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas compatta il gruppo e pensa alla semifinale. Appello di Nevot: "Speriamo in un palasport bello pieno»

Ieri coach Graziosi ha concesso un giorno libero alla squadra, oggi si torna sul parquet per preparare la semifinale. "Ci stiamo allenando per preparare la semifinale, speriamo di vedere un palasport bello pieno, vi aspetto" è il messaggio che il palleggiatore Thomas Nevot ha lanciato ai tifosi biancoblù dagli account social della società. Venerdì sera tutti a cena in un ristorante di Piazza del Campo. È stato un momento di condivisione e di convivialità per la squadra senese: giocatori, staff tecnico e dirigenza, alla presenza del presidente Giammarco Bisogno: tutti insieme per una cena allegra e piacevole, ma avendo bene in testa e nei pensieri l’obiettivo delle semifinali playoff che partiranno giovedì. Contro Cuneo o contro Porto Viro? Domani sera, a partire dalle 20, la sfida che deciderà l’avversaria in semifinale. Anche se nessuno lo dice espressamente, in casa biancoblù si fa il tifo per Porto Viro, per tanti motivi. Intanto per quelli logistici: giocare contro la squadra veneta significherebbe avere il vantaggio del fattore campo nell’eventuale bella. E poi perché i precedenti stagionali parlano chiaro: vittoria per 3-1 all’andata, vittoria per 3-1 al ritorno. La gara di andata coincise con la prima della lunga serie di vittorie tra dicembre e gennaio, quella di ritorno servì per il momentaneo sorpasso a Cuneo, vanificato poi con l’inopinato tonfo di Santa Croce all’ultima. I precedenti con la Puliservice Acqua San Bernardo invece sono tutt’altro che positivi: 2-0 per i piemontesi, che oltre tutto avrebbero il vantaggio del fattore campo in virtù del secondo posto in regular season. È vero che entrambe le sfide si sono concluse al tiebreak, denotando quindi grande equilibrio tra il livello di gioco espresso dalle due formazioni, però nella fase decisiva ha sempre prevalso la formazione di Battocchio.