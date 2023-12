Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas non vuole fermarsi. Domani arriva Ortona. L’Under 15 biancoblù gioca il Memorial ‘Giuliano Lisi’

Mentre la prima squadra punta a chiudere l’anno con una agile vittoria su Ortona, fanalino di coda della graduatoria, il settore giovanile biancoblù si appresta a vivere un momento importante con il Memorial ‘Giuliano Lisi’, in programma a Castelnuovo Berardenga il prossimo 4 gennaio.

Parteciperanno, oltre alla formazione Under 15 biancoblù, anche la Torretta Volley Livorno, la Lube Civitanova e la Sir Perugia: il tutto per onorare la memoria di Giuliano Lisi, uno dei più capaci e stimati tecnici di settore giovanile, per molti anni alla guida della selezione regionale toscana.

"Abbiamo voluto organizzare questo quadrangolare perché attraverso questo torneo vogliamo tenere vivi il ricordo e la memoria di Giuliano Lisi – ha dichiarato il responsabile del settore giovanile Luigi Banella –. Parliamo di un grandissimo tecnico, un allenatore che per tantissimo tempo si è dedicato con scrupolo e con attenzione alla crescita del settore giovanile. Giuliano Lisi è stato una figura importantissima per il volley, per tanti anni ha seguito la rappresentativa regionale toscana e ha lavorato con le Nazionali giovanili".

"Giuliano Lisi ha sempre lavorato con l’obiettivo di far crescere i ragazzi e senza cercare luci per sé – ha aggiunto Banella – È una figura importante che merita di essere ricordata. Questa è la prima edizione del Memorial, ma vorremmo che questa manifestazione diventasse un appuntamento abituale e che potesse ripetersi ogni anno. Il livello in campo sarà molto alto, il Torretta Livorno è una delle più prestigiose società a livello giovanile in Toscana e di Lube e Perugia c’è poco da dire, dato che sono club ai vertici della pallavolo italiana e mondiale".