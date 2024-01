Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas scende alle 16 a Cantù per il ‘settebello’

Emma Villas per il settebello a Cantù. I ragazzi di coach Graziosi vogliono proseguire la striscia; oggi pomeriggio al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (fischio di inizio alle 16, arbitrano Giglio e Gaetano, consueta diretta streaming sui canali di Vbtv) sfida alla Pool Libertas che nell’impianto di casa vanta una sola vittoria in otto partite.

Il compito di presentare la partita che può allungare la serie vincente è toccato all’assistente Alessandro Passaponti (nella foto): "Stiamo vivendo un buon momento, non dobbiamo però cullarci sugli allori, sarà un’altra partita tirata, sicuramente, perché loro arrivano da una brutta sconfitta – ha detto il viceallenatore biancoblù al sito ufficiale della società –. Hanno dei giocatori di qualità, dovremo fare grande attenzione, sfoderare il nostro miglior gioco che abbiamo fatto vedere nelle ultime settimane". Cantù è reduce dall’inopinato passo falso casalingo con Castellana Grotte: "Hanno giocatori importanti dal punto di vista offensivo, Gamba è il terzo miglior attaccante del campionato di A2, è un mancino molto temibile – ha sottolineato Passaponti –. Poi avranno voglia di riscattare la brutta prestazione con Castellana Grotte, con noi tutti giocano con il coltello fra i denti, sarà un’altra battaglia, siamo pronti ad affrontarla".

Classifica alla mano quello di oggi è quasi un testa coda, terza contro nona forza del lotto: "La classifica non deve trarre in inganno – ha aggiunto l’assistente allenatore –. Vediamo che le squadre partite un po’ peggio adesso stanno recuperando, vedi la stessa Castellana Grotte, Santa Croce. Ci sono squadre che ora devono giocare forte per non rischiare la zona retrocessione, devono provare a sfruttare tutte le occasioni". Non c’è dubbio però che i risultati dell’ultimo mese e mezzo siano premianti per il lavoro fatto in settimana: "Stiamo lavorando molto in battuta ricezione, sulla fase break, i risultati cominciano a farsi vedere – ha confermato Passaponti –, i ragazzi prendono maggiore consapevolezza delle loro qualità e dei loro mezzi, stanno lavorando in maniera molto seria, assidua, sono tutti dei grandi professionisti e dei ragazzi veramente in gamba, si prova grande soddisfazione ad allenare un gruppo come questo".