Pallavolo Serie A2 Play-off finale Gara 2. L’Emma Villas mette nel mirino la forte Grozzazzolina. Bonami punta l’obiettivo: "Vogliamo riaprire la serie»

Riaprire la serie e tornare a Grottazzolina. Emma Villas al lavoro per preparare al meglio gara 2, domani sera al Palaestra, la sfida che può rimettere in parità il punteggio: "Dopo la partita di domenica dove Grottazzolina ha imposto un gioco superiore al nostro, il nostro obiettivo è sicuramente quello di riaprire la serie – ha detto ieri dopo l’allenamento il capitano biancoblù Federico Bonami –. Siamo in casa, davanti al nostro pubblico. Sono molto emozionato, lo scorso anno siamo retrocessi e quest’anno dopo un percorso secondo me incredibile ci troviamo a giocarci le nostre carte per provare a riaprire la serie contro la squadra che ha dominato la regular season".

Bonami (a destra nella foto) ha chiamato a raccolta il pubblico biancoblù: "Alla fine arrivano sempre le squadre più forti. Può succedere di tutto, noi dobbiamo essere preparati. Sarà l’ultima dei play-off in casa, spero che ci sia un pubblico numeroso sugli spalti, abbiamo bisogno di creare una grande energia e poi giocare la partita cercando di fare le cose su cui abbiamo lavorato tatticamente e mentalmente". Interrogato su cosa non sia andato in gara 1, il capitano ha risposto: "È mancato un certo tipo di approccio, loro ci hanno dominato anche grazie al pubblico molto rumoroso. Noi non ci siamo espressi per quello che siamo, in questa partita hanno fatto vedere che vogliono andare in Superlega. Dovremo fare la stessa cosa in casa nostra". Bonami poi ha spiegato la definizione di ‘percorso incredibile’: "Non dimentichiamoci tutto quello che abbiamo passato in questa stagione, le difficoltà logistiche con più di due mesi lontano dal palazzetto allenandoci al mattino, in un orario complicato per la serie A. Eppure ogni giocatore si è messo a disposizione della squadra, ha lavorato con umiltà, c’è stata una crescita costante di tutto il gruppo, c’è stata una trasformazione fisica e mentale, abbiamo capito che se vogliamo raggiungere degli obiettivi importanti dobbiamo metterci al servizio della squadra. Abbiamo battuto Brescia, una delle contendenti per il titolo, Porto Viro che aveva battuto Cuneo, quindi un’altra delle contendenti per il titolo; il percorso fatto fino a adesso deve essere guardato con gioia, vogliamo onorare l’evento e giocare al massimo".