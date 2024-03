Pallavolo Serie A2 Play-off. L’Emma Villas ha ripreso ad allenarsi in vista di Gara 2. Copelli: "Brescia è forte, ci aspetta una dura battaglia»

Archiviato il primo atto della serie, Emma Villas lavora per preparare gara2, in programma lunedì a Brescia. Poche sessioni prima della ‘rivincita’ ma molto intense, per studiare il modo di chiudere subito la serie e preparare invece con calma, e tanto tempo a disposizione, l’inizio della semifinale. In gara1 ottima prestazione, specialmente dal terzo set in avanti: "Penso che abbiamo disputato una buona gara – ha detto il centrale biancoblù Riccardo Copelli nel ‘salottino’ post partita –. Pur sbagliando qualche servizio e senza realizzare troppi ace siamo stati bravi a staccarli da rete. Abbiamo lavorato bene in fase di muro-difesa, abbiamo toccato tanti palloni, questo ci ha facilitato il lavoro". Le insidie però ci sono ancora, tra due giorni al Centro Sportivo San Filippo non sarà una passeggiata: "Brescia è imbottita di giocatori fortissimi, non ci dobbiamo illudere – ha aggiunto Copelli, autore di 12 punti nel primo episodio della serie –, manca una vittoria, andiamo là, sarà ancora una bella battaglia sportiva, sarà più difficile di oggi. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto ma rimaniamo concentrati, i playoff sono così, non bisogna mai sentirsi appagati, serve recuperare energie nel minor tempo possibile, studiare quello che è andato e quello che non è andato". Per due partite di regular season e per i primi due set di gara1 c’è stato grande equilibrio, poi nel terzo e nel quarto set di mercoledì sera è stato dominio biancoblù: "Vediamo quali aggiustamenti fare – ha concluso Copelli –, gestiamo le energie, cerchiamo di presentarci al meglio, a Brescia sarà diverso, giochiamo in un palazzetto caldo che conosciamo bene, ci sarà il viaggio, fattori che possono incidere". Lunedì si gioca anche gara2 fra Porto Viro e Cuneo, con i veneti che hanno il matchpoint a disposizione. La serie è nello stesso lato del tabellone in cui figura Emma Villas.