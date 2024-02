Pallavolo Serie A2. Tra Emma Villas e Brescia duello play-off

Sapore di playoff domenica al Palaestra fra Emma Villas Siena e Consoli Sferc Brescia. In viale Sclavo arriva una squadra che Nevot e compagni potrebbero ritrovarsi di fronte anche nella post season, dove la seconda incrocia la settima nei quarti di finale. Al momento sarebbe Siena contro Porto Viro e Cuneo contro Brescia, ma le distanze fra seconda e terza, così come fra sesta e settima, sono talmente risicate che gli abbinamenti potrebbero facilmente cambiare da qui al 24 marzo, giorno in cui si chiuderà la regular season. Brescia è reduce dal ko interno con Ravenna: i romagnoli si sono imposti per tre set a due al termine di una battaglia sportiva. Per la Consoli Sferc Brescia 25 punti messi a segno da Klapswijk, 23 da Cominetti; sono i due martelli di riferimento della squadra di coach Zambonardi. Siena punta a salire sull’ottovolante, allungando la striscia aperta di sette successi consecutivi iniziata il 17 dicembre scorso. È aperta la prevendita per la sfida di domenica sul circuito CiaoTickets. Il biglietto costa 14 euro, il ridotto 9 euro (applicabile per tesserati Fipav, Over 65, Under 14, abbonati Mens Sana Basket e abbonati 2022/ 2023 Emma Villas).