Pallavolo Serie B, C e D. Che trionfo: le cinque reggiane vincono tutte 3-0. Palma d’oro all’Arbor Interclays, supera la capolista Nel campionato di Serie B, le squadre reggiane dominano con cinque vittorie per 3-0. Destacca l'Arbor Interclays che batte la capolista Ius Arezzo in soli 53 minuti. Serie C e Serie D vedono altre vittorie reggiane.