Pallavolo serie B. Il Volley Prato rompe il ghiaccio. A Sansepolcro i primi due punti

Il Volley Prato ottiene i primi due punti nel campionato di serie B nazionale maschile. Il primo successo stagionale, dopo due ko consecutivi, arriva a Sansepolcro nel palazzetto del New Volley Borgo. Una partita ricca di colpi di scena, dove la Kabel avrebbe potuto portare a casa anche l’intera posta in palio, ma il primo set perso 29-27 ai vantaggi ha rovinato i piani ai ragazzi di coach Novelli. Il primo set è all’insegna dell’equilibrio, spezzato ai vantaggi da Sansepolcro. Al ritorno in campo il Volley Prato domina e riequilibra i conti 18-25, ma poi sono ancora i padroni di casa a riportarsi in vantaggio. Nel terzo set infatti il Nwe Volley Borgo chiude 25-23 fra mille rammarichi della Kabel. Molto equilibrato pure il quarto parziale, che stavolta favorisce Prato che restituisce il 23-25 e allunga la contesa al tie break. Nel quinto la Kabel comanda e vince 11-15. Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.