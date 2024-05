Pallavolo serie B. La ’Pietro Pezzi’ pensa al futuro: "Andremo avanti anche in C»

La Pietro Pezzi si è congedata dal Pala Costa e dalla Serie B, dopo una permanenza di due stagioni. L’ultima trasferta ad Ancona vale per il quartultimo posto (da contendere alla Querzoli Forlì) buono per potenziali ripescaggi. I ragazzi di Rizzi hanno offerto una prova combattiva contro la quotata Sabini Castelferretti. E’ però mancato qualcosa per fare risultato e, nel complesso della stagione, per salvare la categoria. "Un elemento di esperienza in attacco che risolvesse qualche situazione difficile", è il rammarico di coach Rizzi, mentre il ds Saporetti annuncia la prosecuzione dell’attività anche dalla serie C e si dichiara comunque "orgoglioso di una squadra messa su con budget inferiori della metà a quelli dei competitor, con atleti che giocano per pura passione". Il 37enne capitano Andrea Cerquetti ha annunciato il suo ritiro: "Tanti anni di volley con la vittoria ai playoff nel campionato di B del 2011 con il Porto Donati come ricordo più bello".

La B1 del Mosaico, già retrocessa, ha chiuso la stagione con una vittoria (3-2) a Pavia, mentre il Mosaico jr, in B2, ha ceduto in casa al Filottrano (0-3). Le buone notizie per questa società vengono dal vivaio dove la Under14 ha vinto il titolo regionale e le Under16 e Under18, arrivando seconde, si sono comunque qualificate per le finali nazionali. Cervia ha battuto Fermo (3-1) e Massa ha vinto a Rimini (3-1) mentre l’Olimpia è stata sconfitta dal Pesaro. Mosaico Jr, Cervia e Massa, con quest’ultima favorita, si contenderanno, all’ultima giornata, il platonico, ma non insignificante titolo di miglior squadra provinciale, che potrebbe quindi uscire, dopo molto tempo, dai confini cittadini.

Marco Ortolani