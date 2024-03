Pallavolo serie b1 femminile. Montesport a Roma per stupire ancora

Un ‘altra partita impegnativa attende questo pomeriggio la Montesport Montespertoli. Alle 18, infatti, le ragazze di coach Barboni saranno di scena al Pala Andrea Scozzese di Roma per affrontare il VolleyRO CDPazzi, che occupa la quarta posizione in classifica con 36 punti. Una compagine, quindi, in piena corsa per raggiungere i play-off. La gara, valevole come 19esima giornata del girone D di Serie B1 femminile, sarà diretta dagli arbitri Villano e D’Amicoin. La Montesport, però, è in un ottimo momento di forma: le biancoblù sono infatti imbattute dallo scorso 21 gennaio e forse sta solo ora esprimendo tutto il suo potenziale. Quindi le ragazze guidate da Luca Barboni partono ben decise a dimostrare il loro valore e si preparano a disputare un bel finale di campionato in preparazione anche alla prossima stagione. Insomma, rappresentano sicuramente una mina vagante molto pericolosa per tutte le avversarie, che dovranno incrociarle da qui fino al termine del campionato.