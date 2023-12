Pallavolo serie b1 femminile. Montesport a Trevi per rilanciarsi. Partita clou in chiave salvezza

Per la 9ª giornata di serie B1, la Montesport Montespertoli è di scena oggi alle 18 a Trevi (Pg) per affrontare la Lucky Wind. Dopo 8 gare le perugine sono penultime con 5 punti, mentre le montespertolesi sono terz’ultime con 6 punti. Per le ragazze di coach Becucci (nella foto), però, l’attuale classifica non rispecchia quanto fatto vedere in campo, soprattutto in alcune partite. Qualche incidente di percorso ed un pizzico di sfortuna hanno impedito di avere qualche punto in più. Insomma, c’è da attendersi un incontro molto combattuto, vista la voglia di entrambe di risalire la china. Ad arbitrare la sfida saranno Pagliocca e Concilio.