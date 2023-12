Pallavolo serie b1 femminile. Montesport, arriva la Clementina 2020

L’ultima partita prima della sosta natalizia vede la Montesport ospitare fra le mura amiche del PalAlessandro di Baccaiano la Clementina 2020 di Castelbellino (Ancona). Le ragazze Montespertolesi sono reduci dalla bella vittoria esterna di Figline Valdarno, contro una diretta concorrente per la salvezza. Durante la partita,che sulla carta era difficile, le ragazze biancoblu non si sono mai fatte prendere dal panico, anche nei momenti più difficli, e si sono imposte raggiungendo il decimo posto a dieci punti, relegando le avversarie all’ultimo posto in classifica. Le avversarie di questa sera sono le marchigiane della Clementina 2020 di Castelbellino, squadra che attualmente è al quinto posto in classifica con 15 punti, mentre le montespertolesi sono decime con 10 punti. E’ una partita difficile, ma i buoni segnali visti a Figline Valdarno, inducono a pensare che le montespertolesi possano conquistare punti importanti, tali da preparare, nelle vacanze natalizie, l’incontro con la prima della classe che sarà la prima partita del 2024.