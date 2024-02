Pallavolo serie b1 femminile. Montesport, c’è l’ostacolo Pomezia

Archiviate le due settimane di stop, nel campionato di Serie B1 Femminile è tutto pronto per l’inizio del girone di ritorno con la Montesport Montespertoli che riprenderà il proprio cammino dal Palazzetto di casa. Stasera alle 20 a Baccaiano arriverà la Nimis UV. di Pomezia. Le montespertolesi sono decime in classifica con 12 punti, mentre le avversarie sono seste con 8 lunghezze di vantaggio. Sarà, tra l’altro, la prima in panchina per coach Luca Barboni, che proprio in settimana ha assunto le redini della squadra. "Sono rimasto colpito dalla gran voglia di fare delle ragazze" ha dichiarato il nuovo tecnico, che ora cercherà di guidarle e plasmare secondo le sue idee in tema di tecnica e di organizzazione di gioco, che gli hanno consentito di conseguire ottimi risultati nelle ultime stagioni. All’andata fù un netto 3-0 per le romane. Potrebbe essere questa una molla per cercare di ’vendicare’ quel risultato. Un buon viatico per un girone di ritorno meno avaro di soddisfazioni. Domani arbitreranno Scialpi e Bertonelli.