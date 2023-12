Pallavolo serie b1 femminile. Montesport, delusione nel match casalingo e occasione persa per risalire la classifica

MONTESPORT

CLEMENTINA 2020

MONTESPORT: Casini, Messedami, Giubbolini, Bigliazzi, Mazzini, Lazzeri, Para, Magnolini, Mazzinghi, Bigliazzi, Maioli, Eifelli, Castellani. All. Becucci.

CLEMENTINA 2020 VOLLEY: Dalla Rosa, Ciccolini, Stafoggia, Usberti, Fedeli , Canuti , Grilli, Saveriano, Pizzichini, Paparelli, Boari, Sposetti, Bastari. All. Paniconi.

Arbitri: Mastrogiovanni e Caronna

MONTESPERTOLI - Partita molto delicata per entrambe le squadre: le toscane volevano sfruttare il turno casalingo per risalire di qualche posizione in classifica e le iesine per uscire dalla serie negativa di due sconfitte consecutive e riprendere il bel cammino intrapreso a inizio torneo. La vittoria da tre punti, dunque, è importantissima per le clementine, che hanno mostrato di saper vincere di squadra, con tanta volontà e una grinta da vendere. L’iInizio è entusiasmante per la Clementina che difende e contrattacca con efficacia. Montesport, però, è attenta a muro e recupera. Le esine allungano ancora, approfittando della buona vena di Stafoggia. E’ uno spettacolo veder giocare le due squadre perché riescono a controbattersi sempre. Anche il secondo set comincia bene per la Clementina, con 3 punti di un’ottima Canuti. Il Montesport, però, si scuote e ottiene un lungo break sul servizio di capitan Mazzini. Coach Paniconi manda in campo Usberti e Fedeli, poi anche Paparelli in regia per rivitalizzare le marchigiane, ma ormai la luce si è spenta e tutto diventa difficile. Nel terzo set la partenza buona di Montesport non preoccupa le marchigiane. Nel quarto set è invece la Clementina a dettare il ritmo mantenendosi sempre in vantaggio. Inutile dire la delusione delle ragazze montespertolesi che hanno disputato comunque una buona partita.