Pallavolo serie b1 femminile. Montesport, è il momento di spingere

La Montesport Montespertoli, rinfrancata dal bel successo sulla forte Nimis di Pomezia, è impegnata stasera alle 21 a Capannori per incontrare l’Igm Nottolini. L’ambiente montespertolese che ha visto le proprie beniamine disputare una bella partita che poteva concludersi anche sul 3-0, se non fosse stato per un leggero calo nel terzo set, si aspetta adesso un’altra bella prova. Le premesse ci sono: le avversarie sono penultime in classifica con 8 punti, mentre le montespertolesi sono risalite al nono posto con 14 punti. Il pronostico è quindi in favore delle ragazze guidate da coach Barboni. Certamente, se si eviteranno cali di tensione sarà possibile conquistare punti importanti per la classifica. E su questo Barboni ha lavorato in settimana, aiutato anche dalle ragazze e dallo staff che lo ha supportato sin dal primo giorno che è entrato sul parquet del Pala Alessandro. Certamente le avversarie della Nottolini non staranno a guardare, vista la posizione in classifica. Arbitrano Stefano Bosio e Riccardo Barabani.