Pallavolo serie b1 femminile. Un turno agevole per la Montesport

Secondo impegno consecutivo in casa per la Montesport Montespertoli, che vuol dare continuità al netto successo di sabato scorso sul Trevi. Stasera alle 21 al Palazzetto dello sport di Baccaiano arriva il Valdarninsieme, ultimo in classifica con appena 6 punti. Un impegno quindi, che sulla carta le ragazze di Barboni non possono fallire. Con i loro 28 punti, infatti, a quattro giornate dalla fine del campionato di Serie B1 le montespertolesi possono gestire 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, con l’ambizione di poter anche guadagnare almeno un’altra posizione e chiudere al sesto posto. Le ospiti finora hanno vinto solo 2 volte, ma quando lo hanno fatto hanno sempre avuto la meglio senza bisogna del tie-break. Così come, allo stesso tempo, quando hanno perso lo hanno sempre fatto in maniera netta senza mai guadagnare un punto. Un turno, insomma, da sfruttare al meglio da parte della Montesport per fare un deciso passo verso la permanenza in categoria.