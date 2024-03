Pallavolo serie b2 femminile. Montesport non finisce di stupire: contro Volley Ro arriva il quinto successo consecutivo

Un’altra serata da incorniciare per la Montesport che batte, per 2-3, la Volley Ro, attualmente seconda in classifica, centrando il quinto successo consecutivo e conquistando altri due punti d’oro in chiave classifica. La squadra di Barboni e Benini ha messo a segno l’ennesima prestazione da squadra che ci mette anima e cuore: sotto due set a uno è riuscita a portarsi a casa il quarto, giocandosi tutto al tie-break e vincendolo, dopo un finale al cardiopalma, 15-17. Vittoria fatta di determinazione e sacrificio che proietta la squadra bianco-blu al settimo posto e che dà consapevolezza ad un gruppo che lavora sodo e che non ha intenzione di fermarsi. Nel primo set la Montesport parte con il freno a mano tirato, complice un buon gioco di Volley Ro che spinge al servizio e, trascinato da Vighetto e Fusco, cerca di prendere in mano le redini del set, 14-10. La Montesport prova ad annullare le distanze, ma le padrone di casa sbagliano poco e grazie alle buone trame di gioco chiudono il set per 25-18. Nel secondo parziale la Montesport torna in campo con più determinazione e la voglia di giocarsi le proprie carte. Sul 20-21 i cambi di Barboni hanno l’effetto voluto e la Montesport, si porta alla vittoria del set per 20-25. Nel terzo set, partenza sprint delle padrone di casa. Coach Barboni fa nuoivi cambi, ma Volley Ro ha sempre in mano il controllo del set: le biancoblu chiudono 22-25. Tie break: Volley Ro parte subito forte, forzando il servizio: 5-1. La Montesport con pazienza annulla le distanze. Finale di set al cardiopalma, giocato punto a punto, dove le padrone di casa hanno annullato due match point alla Montesport. Ma Montesport non ci sta a perdere e si impone per 15-17. "Dopo quattro vittorie di fila non era semplice con una squadra di questo calibro – commenta la schiacciatrice Elena Casini – ma la voglia di vincere che è cresciuta punto dopo punto ci ha portato questa grande soddisfazione".