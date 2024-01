Pallavolo Serie C

Si è concluso il girone di andata del Girone B della Serie C Femminile di volley e le quattro squadre del circondario si sono insediate nei primi sei posti della classifica con la CIP Ghizzani di Castelfiorentino in vetta. L’Asd Pallavolo Fucecchio femminile si è imposta in casa per 3-1 sulla Tema Project di Calenzano. Non è stata una partita facile come faceva presagire il pronostico, essendo le calenzanesi ultime in classifica: già nel primo set le bianconere sono dovute arrivare ai vantaggi dove ha avuto ragione delle coriacee avversarie per 27/25. Il secondo set ha visto le ospiti partire decise e si sono imposte per 16/25. A questo punto però Giannoni ha spronato le sue a un maggiore impegno e i risultati si sono visti con un chiaro 25/18. Nel quarto set c’è voluto un deciso approccio delle fucecchiesi che sono riuscite ad imporsi, dopo una lotta punto a punto, per 25/23. Con questo successo le fucecchiesi si sono insediate in una zona tranquilla della classifica.

La Timenet Empoli al PalAramini si è imposta più facilmente 3-0 sulla Firenze Ovest Volley di Brozzi. I parziali: 25/17; 25/18; 25/20 ed hanno consentito alle giallonere di insediarsi al terzo posto in classifica, con 23 punti, a soli due punti dalla Cip-Ghizzani di Castelfiorentino. Sicuramente si prospetta un girone di ritorno combattuto con quattro squadre raccolte in tre punti.

Purtroppo la Jolly Volley Fucecchio maschile è incappata in un’altra sconfitta inaspettata a Cascina, compromettendo, almeno per il momento, le chance di lottare per la risalita in serie B. Certamente i bioanconeri hanno lottato visto che si è dovuto arrivare mal tie-break, ma gli avversari erano pur sempre penultimi in classifica. I primi due set sono stati appannaggio dei locali per 25/21 e 25/18. Poi Maicol Pascale ha richiamato i suoi allievi ad un maggior impegno ed i risultati si sono visti subito con due parziali, 21/25 e 23/25, che hanno portato il risultato in parità. Purtroppo il tie break ha visto i locali impegnarsi subito e riuscire ad imporsi per 15/9. Con questo punto i bianconeri sono al quinto posto in classifica, con molti rimpianti per i molti punti persi banalmente nelle prime nove pèartite.