Pallavolo serie c. Asp Montelupo in cerca del terzo acuto di fila, Timenet Empoli per allungare in vetta

Per la 7ª giornata dI Serie C femminile, nel Girone B la sorpresa Asp Montelupo ospita oggi alle 18 al PalaBitossi il Calenzano, formazione penultima in classifica con appena 2 punti. Sei, invece, quello conquistati finora dalle montelupine, che hanno una partita in meno, reduci da due vittorie di fila. Arbitrerà Gaetana Faraone. La Pallavolo Fucecchio sarà invece di scena stasera alle 21 a Carmignano, in un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. Le padrone di casa sono infatti terz’ultime con 3 punti, mentre le bianconere sono ultime a quota zero. Arbitrerà Donatella Gagliardi. Alla stessa ora la Ghizzani Castelfiorentino andrà a far visita a Pieve a Nievole al Montebianco Volley. Un match sulla carta decisamente alla portata della castellane, forti del loro 3° posto con 11 punti, a più otto rispetto alle pistoiesi che, sebbene con una gara in meno, stazionano all’8° posto. Arbitrerà Macrì.

Infine la capolista Timenet Empoli è in trasferta ad Agliana, si parte alle 21 al Palazzetto di Via Goldoni, per incontrare l’Aglianese. Queste ultime sono seste in classifica con 9 punti, 5 punti meno delle giallonere empolesi. Si preannuncia insomma una gara insidiosa per le empolesi, che cercheranno di imporsi per allungare ancora e proseguire la propria corsa di testa. Arbitrerà Velli. Chiudiamo con il settore maschile, dove nel girone B della serie C, per la 5ª giornata, il Jolly Volley Fucecchio ospiterà alla palestra di via Leonardo da Vinci, la Vintage Prato. I bianconeri sono reduci dalla inaspettata sconfitta interna ad opera del Cus Pisa e sono quinti in classifica con 5 punti, mentre gli avversari pratesi sono ultimi ancora a quota zero e con un solo set vinto fino ad ora. Il pronostico è quindi tutto per i fucecchiesi, che hanno l’occasione per riprendere la corsa verso le posizioni di vertice. Arbitreranno Vannoni e D’Azzo.