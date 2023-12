Pallavolo serie c. Asp Montelupo show. Le Signe si inchina

Continua la scalata dell’Asp Montelupo verso i piani alti della classifica del Girone B di Serie C. Le ragazze guidate da Bardazzi e Spinelli si sono infatti imposte nel recupero contro Le Signe (la gara era stata rinviata a causa dell’alluvione dello scorso 2 novembre) Al Pala Bitossi di Montelupo finisce 3-1 (parziali 25/14; 23/25; 25/19; 25/14). Il primo set è stato vinto dalle montelupine in breve tempo con un rotondo 25/14, mentre nel secondo parziale si è lottato punto a punto fino al 23/25 che ha invece premiato Le Signe. A questo punto, però, le montelupine tornano a giocare su alti ritmi e per le ’cugine’ non c’è niente da fare nonostante il vantaggio in classifica con cui si erano presentate in campo. Con questa ulteriore vittoria l’Asp Montelupo si è portata al quinto posto in classifica con 14 punti, a due sole lunghezze dalle avversarie signesi che sono terze a quota 16. Insomma, il futuro per la truppa del duo Bardazzi-Spinelli è promettente.