Pallavolo Serie C Femminile e Maschile. Cip-Ghizzani in fuga

L’atteso scontro al vertice del girone B di Serie C femminile tra Cip Ghizzani Castelfiorentino e Timenet Empoli va alle valdelsane con un netto 3-1. Tre punti che permettono alle biancorosse di salire a quota 25, aprendo la prima vera fuga. Eppure la partita è iniziata in maniera spettacolare con le due squadre che si sono tallonate fino alle fasi finali dove sono stati necessari i vantaggi per sancire il successo parziale della Ghizzani nel primo set (27-25). Le padrone di casa sfruttano l’inerzia e si aggiudicano anche il secondo parziale per 25-21, ma le ragazze di coach Dani hanno un’ottima reazione dominando la terza frazione per 13-25 e riaprendo la partita. Il team di Pietro Buoncristiani, vecchia volpe del parquet, si riprende però subito e frena la rimonta empolese chiudendo altrettanto nettamente per 25-14 al quarto. Alla Timenet resta la soddisfazione di avere comunque disputato una buona gara e la speranza, vincendo eventualmente la partita da recuperare, di riportarsi al secondo posto.

Nello stesso raggruppamento l’Asp Montelupo prosegue la propria corsa ai piani alti della classifica battendo con un eloquente 3-0 (parziali (25-12, 25-18, 25-18) al Pala Bitossi l’Aglianese. Le ragazze guidate da Bardazzi sono ora al quinto posto con 17 punti. A Signa, invece, la Pallavolo Fucecchio non è riuscita a sovvertire il pronostico contro il più quotato Volley Club Le Signe. Nonostante abbiano lottato, soprattutto nel primo set quando ha costretto Le Signe ai vantaggi (30-28), le bianconere hanno poi ceduto 3-0 (25-21 e 25-19 gli altri parziali). In campo maschile, infine, nella stessa categoria il Jolly Volley Fucecchio è incappato in una sconfitta netta ed inaspettata fra le mura amiche contro la capolista Migliarino (0-3 con parziali 19-25, 22-25 e 10-25). Con questo ko i bianconeri restano fermi a quota 13 punti, scivolando a 7 lunghezze dalla vetta.