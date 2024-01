Pallavolo Serie C Femminile e Maschile. Empoli al Pala Aramini. Sarà un match delicato

Fine settimana a scartamento ridotto per la pallavolo locale, che non vedrà scendere in campo in Serie B1 femminile la Montesport Montespertoli, a riposo fino al 10 febbraio dopo la chiusura del girone di andata, e in C regionale Asp Montelupo e Cip-Ghizzani Castelfiorentino. Le prime, infatti, hanno già recuperato il 21 dicembre (battendo Le Signe) la 3ª giornata non disputata il 4 novembre per l’alluvione, mentre le valdelsane in tale turno riposano. Sempre nello stesso girone B di Serie C, invece, la Pallavolo Fucecchio ospiterà stasera alle 21 il fanalino di coda Tema Project Calenzano. L’incontro, valevole appunto come recupero della terza giornata, chiuderà il girone di andata. Le bianconere sono seste con 12 punti e appaiono quindi nettamente favorite dal pronostico, visto che Calelzano ne ha fin qui conquistati appena 2. Un successo permetterebbe alle fucecchiesi di avvicinarsi al gruppo di testa e cominciare il girone di ritorno con altre prospettive. Arbitrerà Riccardo Nannicini. Sempre stasera alle 21, invece, la Timenet Empoli riceve al Pala Aramini il Firenze Ovest. Le fiorentine scenderanno in campo con la ’fame’d i punti di chi è invischiato nella zona retrocessione, mentre le giallonere di coach Dani dovranno far valere la propria maggior caratura, data dall’attuale quarto posto con 20 punti, a 5 lunghezze dalla vetta occupata da Castelfiorentino. Una lotta a cui in questo girone B di C femminile si aggiungono anche Le Signe, Quarrata e forse Montelupo. C’è da aspettarsi quindi un girone di ritorno molto combattuto. Ad Empoli arbitrerà David Gronchi. Nella medesima categoria, ma in campo maschile, il Jolly Fucecchio è invece impegnato nel recupero della prima giornata, rinviata anche in questo caso lo scorso 4 novembre a causa dell’alluvione che ha colpito la Toscana. I fucecchiesi sono attesi oggi alle 18 al Palazzetto di Cascina (arbitrano Ermanno Neri e Fabrizio Sabatini) da una squadra che ha 5 punti in meno di loro. I bianconeri, quinti a quota 13 punti, puntano quindi a chiudere al meglio il girone di andata per provare poi in quello di ritorno la scalata alle zone alte della classifica.