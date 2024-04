Pallavolo Serie C Femminile e Maschile. Empoli, è sfida chiave. Derby a Montelupo

A tre giornate dal termine del Girone B della Serie C Regionale femminile, tiene banco la sfida tra Timenet Empoli e Volley Le Signe, in lotta per accedere ai play-off promozione in serie B2. Al Pala Aramini di Empoli stasera alle 21.15 le giallonere, forti dei loro 38 punti e del secondo posto in classifica, attendono le signesi che seguono le ragazze di coach Dani a sole tre lunghezze di distanza, a quota 35. Per le empolesi è importante vincere cogliendo l’intera posta in palio perché così si allontanerebbero dalle avversarie in maniera forse decisiva ai fini dell’accesso ai play-off. Sicuramente le signesi saranno seguite da molti dei loro sostenitori e quindi si preannuncia una partita combattuta e qui dovrà fare la sua parte anche la tifoseria empolese. Arbitrerà Pierluigi Gagli. Intanto la capolista La Cip-Ghizzani Castelfiorentino, leader della classifica con 43 punti, oggi pomeriggio alle 18 alla Palestra di Viale Duca d’Aosta, riceverà la visita del Firenze Ovest che attualmente è settimo con 18 punti ai margini della zona retrocessione. Il pronostico è chiaramente per le castellane, ma è lecito attendersi una formazione fiorentina ’affamata’ di punti, in quanto una sconfitta potrebbe rivelarsi pericolosa per il loro finale di campionato. Arbitrerà Ermanno Neri.

Derby ’tranquillo’, senza il peso della posta in palio, invece quello che vedrà di fronte l’Asp Montelupo e la Pallavolo Fucecchio, oggi alle 18 al Pala Bitossi di Montelupo. Le padrone di casa sono seste con 24 punti, mentre le bianconere ospiti le precedono di una posizione e 4 punti. Sul parquet scenderanno quindi due squadre che stazionano a centro classifica. Sarà forse l’occasione per i due allenatori di provare elementi che si allenano costantemente e che aspirano a giocare per dimostrare il loro valore, e che magari finora hanno trovato meno spazio. Arbitrerà Verdiana Taddei. Chiudiamo con il settore maschile dove il Jolly Fucecchio riceve alle 18 la Pallavolo Massa Carrara. Gli apuani sono quarti con 30 punti, ma ormai impossibilitati a partecipare ai play-off, mentre i bianconeri li seguono al 5° posto a quota 28, a loro volta senza particolari stimoli. Arbitreranno Rafaniello e Fiumara.