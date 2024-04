Pallavolo Serie C Femminile e Maschile. Ghizzani corsara e 1° posto sicuro. Bis per il Fucecchio dopo il derby

Successo esterno e matematico ingresso nei play-off da prima in classifica nel girone B di Serie C femminile per la Cip-Ghizzani Castelfiorentino, andata a imporsi con un netto 3-0 a Quarrata (parziali 18-25, 14-25, 20-25). Nello stesso girone, dove nell’ultimo weekend ha osservato il proprio turno di riposo la Timenet Empoli, la Pallavolo Fucecchio ha replicato la vittoria di 48 ore prima nel derby di Montelupo, vincendo 3-1 tra le mura amiche contro l’Aglianese (25-17, 22-25, 25-22; 25-23). Ora le fucecchiesi sono nella prima parte della classifica ottenendo un risultato che all’inizio del campionato non era nemmeno nelle previsioni. Al contrario secondo ko di fila per l’Asp Montelupo, che a Carmignano è incappata in una sconfitta inaspettata data la differenza in classifica delle due compagini (le padrone di casa erano penultime con ben 11 punti in meno). Sempre avanti nei set, le montelupine hanno infine ceduto al tie-break per 15-9 (questi gli altri parziali: 18-25, 25-19, 22-25, 25-17). Chiudiamo con il girone B della stessa categoria maschile, dove a Nodica il Jolly Fucecchio non ha scampo contro la capolista Migliarino. I pisani si impongono infatti con un eloquente 3-0 (25-16, 25-17, 25-16), che ha permesso loro di chiudere in testa il raggruppamento insieme a Cecina e di accedere quindi ai play-off promozione. I bianconeri terminano invece al quinto posto a quota 31 e con tanti rimpianti per i punti persi banalmente durante tutto l’arco della stagione.

Francesco De Cesaris