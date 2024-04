Pallavolo Serie C Femminile e Maschile. Ghizzani per i play-off. Fucecchio vuole il bis

Grande spettacolo del derby di recupero al Pala Bitossi di Montelupo, dove la Pallavolo Fucecchio alla fine si è imposta 2-3. L’Asp vince il primo set 25-20 e cede il secondo per 23-25, ma torna avanti nel terzo avendo la meglio per 25-21. In un combattutissimo quarto parziale, però, la spuntano nuovamente le fucecchiesi, stavolta ai vantaggi (24-26). Si va così al tie-break, con Fucecchio che fa sua un’emozionante frazione con il punteggio di 13-15. Con questa vittoria le fucecchiesi staccano ancor di più le montelupine, portandosi a quota 30 punti e stasera alle 21 torneranno di nuovo in campo per ospitare l’Aglianese, lontana 12 lunghezze e in piena lotta per non retrocedere. Per Fucecchio rischia di pesare la stanchezza a distanza di sole 48 ore dalla vittoriosa battaglia di Montelupo. Arbitra Andrea Cellai. L’Asp Montelupo sarà invece in trasferta a Carmignano dove, sempre alle 21, incontrerà le locali del Punto Sport. Una gara sulla carta decisamente alla portata delle montelupine che con i loro 25 punti, ne hanno 11 in più delle pratesi. Arbitrerà da Giulio Torricelli.

Per quanto riguarda le altre squadre impegnate in questa terzultima giornata di regular season femminile, la capolista Cip-Ghizzani Castelfiorentino sarà di scena alle 21 a Quarrata per centrare la matematica qualificazione ai play-off. Un impegno comunque insidioso per le biancorosse valdelsane, visto che si tratta di uno scontro diretto al vertice. Dirige Franco De Rosa. Turno di riposa, invece, per la Timenet Empoli, attualmente seconda a meno 5 dalla vetta e con un margine di 4 punti sul terzo posto. Chiudiamo con il settore maschile della medesima categoria, dove nell’ultima giornata della stagione regolare il Jolly Fucecchio oggi alle 21 andrà a far visita alla capolista Baglini Ascensori Migliarino. I pisani guidano il girone con 41 punti insieme a Cecina e sicuramente non concederanno niente per cercare di mantenere la prima piazza, importante per gli accoppiamenti play-off. Dal canto loro, però, i bianconeri, quarti a quota 31, cercheranno di chiudere in bellezza. Arbitreranno Turturro e Gagliardi.