Pallavolo Serie C Femminile. Timenet a Montelupo. Ghizzani con l’ultima

La penultima di campionato vede la Timenet di Empoli impegnata nel derby con l’AS.P.D. Montelupo in traferta, al PalaBitossi di Via Marconi alle 21. Le giallonere sono seconde in classifica con 41 punti mentre le locali sono seste con 26 punti. Le ragazze guidate da Marco Dani hanno bisogno di vincere con un riusultato pieno in quanto così manterrebbero le distanze dalla terza in classifica,Le Signe che è a tre punti ed ha un turno facile. Il pronostico è favorevole alle empolesi, ma il derby è sempre una partita particolare dove tutto può succedere. Sicuramente il palazzetto di Montelupo sarà pieno delle due tifoserie, peraltro sempre molto corrette, che cercheranno di sostenere le proprie beniamine. Arbitrerà Nicolò D’Azzo. Le bianconere dell’ASD Fucecchio sono impegnate in trasferta a Pieve a Nievole, alla palestra di Via Cosimini dove,alle 21, incontreranno le locali del Montebianco. Le ragazze fucecchiesi nelle ultime giornate hanno giocato molto bene e sono a 33 punti, al centro della classifica, mentre le locali sono terz’ultime, con 18 punti , in piena lotta per non retrocedere nei play-out. Sarà quindi una partita combattuta nella quale le bianconere vorranno cintinuare il filotto di belle prestazioni. Arbitrerà Lorenzo Fanti.

La Cip Ghizzani di Castelfiorentino dispuiterà l’ultima partita casalinga alle 21 alla palestra di Viale Duca d’Aosta incontrando la Tema Project di Calenzano, ultima in classifica. Le castellane vorranno salutare il pubblico che le ha seguite con affetto in questa cavalcata travolgente di ben 17 vittorie ed una sola sconfitta. Per le avversariesi aprono le porte della serie D,con l’augurio di un pronto ritorno in serie C, visto che si tratta di una squadra giovane. Le castellane inoltre di dovranno preparare al grande scontro di sabato prossimo ad Empoli, dove le apetteranno le giallonere che vogliono vincere per il gran salto. Arbitrerà David Gronchi.