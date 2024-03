Pallavolo Serie C. Ghizzani, è match-clou. Asp Montelupo in casa

Grande attesa a Castelfiorentino per il big-match che attende stasera la capolista del girone B di Serie C regionale Cip-Ghizzani. Alle 21, infatti, le biancorosse saranno di scena al Pala Paoli di Signa contro Le Signe, formazione seconda in classifica con 34 punti a sole 3 lunghezze dalle valdelsane. Il risultato finale influenzerà sicuramente il resto del campionato. Se dovesse vincere, Castelfiorentino accumulerebbe un vantaggio forse decisivo per la corsa promozione; se invece dovessero vincere le padrone di casa, sarebbe tutto riaperto, magari con l’aggiunta della Timenet Empoli e della Blu Volley di Quarrata. A Signa arbitrerà Fabrizio Menicucci. Nello stesso raggruppamento l’Asp Montelupo ospita oggi alle 18 al PalaBitossi il Firenze Ovest, in una partita che non ha particolari motivi di lotta, in quanto le due squadre sono a metà classifica: Montelupo sesta con 19 punti, seguita subito a ruota dalle fiorentine con 18. Comunque potrà essere l’occasione di vedere in azione le ragazze che si allenano costantemente ed aspirano a farsi notare sul parquet. Arbitrerà Bianca Giannini.

Infine, domani alle 18 la Pallavolo Fucecchio riceverà alla palestra di via Leonardo da Vinci la Blu Volley Quarrata. Si tratta di una partita molto delicata, soprattutto per le pistoiesi che sono quarte in classifica a quota 32 i e punteranno a portare a casa i 3 punti per unirsi alla lotta per i play-off e saranno seguite da un nutrito pubblico. Le bianconere potranno invece giocare senza particolari pressioni visto che con i loro 22 punti si trovano in una tranquilla posizione di metà classifica. Chiudiamo con il settore maschile, dove nel raggruppamento B di Serie C regionale il Jolly Fucecchio ospiterà la Zona Mazzoni di Pistoia alla palestra di via Leonardo da Vinci alle 21.15. I bianconeri sono quinti in classifica con 23 punti, mentre gli ospiti sono penultimi con 7. Il pronostico è quindi a favore ai fucecchiesi, che potranno consolidare così una tranquilla posizione di centro classifica. Arbitreranno Fratoni e Nannicini.

Francesco De Cesaris