Pallavolo Serie C: il programma. Timenet e Cip Ghizzani, derby ad alta quota

Grande derby oggi pomeriggio al PalAramini, alle 18: La Timenet Empoli Pallavolo, seconda in classifica con 44 punti, riceve la capolista Cip Ghizzani di Castelfiorentino, 52 punti, protagonista di una cavalcata esaltante con tutte vittorie e un solo ko. La Timenet ha già raggiunto i play-off promozione e quindi questo pomeriggio la partita sarà una bella festa, per le giocatrici e per il pubblico. L’Asd Pallavolo Fucecchio sempre alle 18, alla palestra di via Leonardo da Vinci, riceve la Volley Club Le Signe. Queste ultime sono terze in classifica con 41 punti, mentre le bianconere sono quinte con 36 punti. Le fucecchiesi vorranno salutare il proprio pubblico che le ha seguite sempre con passione e affetto, anche nei primi momenti difficili. Ma poi le bianconere si sono sciolte e hanno infilato diversi risultati utili che le hanno portate in una soddisfacente posizione di classifica, in linea con le aspettative della dirigenza. L’Aspd Montelupo è in trasferta ad Agliana dove, alle 18, al palazzetto di via Capitini, incontreà le locali dell’Asd Volley. Le montelupine sono seste in classifica, ormai tranquille, alla fine di un campionato che ha avuto alti e bassi ma che ha visto emergere elementi interessanti che potranno far bene l’anno prossimo. Le locali sono terz’ultime ormai tranquille per la permanenza in serie C. Quindi sarà una partita nella quale le due squadre probabilmente faranno esordire ragazze che hanno fatto molta panchina e potranno mostrare il proprio valore.