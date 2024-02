Pallavolo Serie C Maschile e Femminile. Fucecchio, gara clou. Ghizzani ad Agliana

Trasferta impegnativa in prospettiva play-off stasera per il Jolly Fucecchio, che per il girone B di Serie C maschile andrà a far visita alle 21.15 al Palazzetto di Via Fucini a Cecina ,dove troverà ad aspettarla la Sacma Group Rawlplug Volley, squadra che è attualmente terza in classifica con 20 punti, 3 in più dei bianconeri sesti. Visto che ai play-off si qualificano le prime due classificate, è evidente che i fucecchiesi dovranno lottare per vincere e agganciare così i diretti rivali. In caso contrario la lotta per gli spareggi promozione si farebbe tremendamente in salita. Arbitrano Taddei e Salvadori. Passiamo adesso al raggruppamento B della stessa categoria femminile, dove tra le protagoniste troviamo anche le quattro squadre del circondario. Partiamo dall’Asp Montelupo, che oggi alle 18 al Pala Bitossi ospita la Montebianco Volley di Pieve a Nievole. Le montelupine sono attualmente quinte in classifica con 17 punti,ma con una partita in meno, mentre le avversarie sono in fondo alla classifica. Si tratta quindi una buona occasione per le le biancorossoblù di avvicinarsi ai piani alti della classifica e candidarsi ad un eventuale posto nei play-off. Arbitrerà Pasquale Migliorino.

La Cip-Ghizzani Castelfiorentino, attualmente capolista con 28 punti è in trasferta questa sera alle 21 ad Agliana. La partita non dovrebbe presentare particolari difficoltà per le valdelsane che così potrebbero staccare ancor di più le inseguitrici. Vista la precaria situazione di classifica dei pistoiesi, però, il match può nascondere delle insidie. Arbitrerà Dinatella Gagliardi. Stasera alle 21 al Pala Aramini la Timenet Empoli riceve invece la Blu Volley di Quarrata. L’obiettivo delle giallonere, attualmente terze in classifica con 25 punti, è chiaramente quello di fare bottino pieno per tenere il passo del treno play-off. Di fronte avranno però una squadra ai limiti della zona calda e quindi a sua volta ’affamata’ di punti. Per questo sarà importante anche l’apporto del pubblico. Arbitrerà Francesca Massi. Infine turno di riposo per la pallavolo Fucecchio.

Francesco De Cesaris