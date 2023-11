Pallavolo Serie C maschile e femminile. Timenet a Calenzano. È un match testacoda

Il Jolly Volley Fucecchio inizia il suo campionato questa sera, alle 21.15,in casa, alla palestra di Via Leonardo da Vinci, dove affronterà la Sacma Group Rawlplug Volley di Cecina. Siamo alla prima e quindi non è possibile fare pronostici. I bianconeri hanno cambiato alcuni giocatori e si presentano ai nastri di partenza con tante speranze tutte da verificare. Degli avversari non si sa molto e quindi ci sarà da aspettarsi qualsiasi risultato. Arbitreranno Gronchi e Innella.

La Timenet Pallavolo Empoli, per la terza giornata del campionato va in trasferta a Calenzano dove oggi pomeriggio, alle 18 alla palestra di via Mascagni incontrerà le locali del Tema Project.Le empolesi sono prime in classifica in coabitazione, mentre le avversarie sono ultime con un solo set vinto. Il pronostico quindi sarebbe per le giallonere, ma sarà bene apettare l’esito della partita. Arbitrerà Andrea Zaccaria.

Le ragazze della Asd Pallavolo Fucecchio saranno in trasferta a Brozzi dove, alle 18, incontreranno le locali della Firenze Ovest alla palestra Duca d’Aosta in piazza primo maggio. Le locali, dopo due partite sono a punteggio pieno, mentre le bianconere hanno disputato una sola partita causa maltempo, perdendola in casa. Quindi il pronostrico è piuttosto incerto e si potranno vedere solo le possibilità delle due squadre. Arbitrerà Vito Calvaruso.

La Cip Ghizzani di Castelfiorentino gioca oggi pomeriggio, alle 18, alla Palestra F.Enriquez ricevendo la Punto Sport Volley di Carmignano. La Cip ha vinto le due partite disputate, mentre le carmignanesi le hanno perdute tutte e due. Pronostico orientato per le castellane. ArbitreràGaetano Rafaniello. L’As.P.D. Montelupo è in trasferta a Quarrata, dove alle 21, incontrerà la Blu Volley. Le quarratine hanno vinto una delle due partite giocate, mentre le montelupine hanno perduto la sola partita disputata. Partita da vedere per scoprire le possibilità delle bianco rosso blu. Arbitrerà Francesca Massi.