Pallavolo Serie C Maschile e Femminile. Tutte vincenti le squadre locali. Castelfiorentino da sola in vetta

Quello appena trascorso è stato un weekend alquanto redditizio per le formazioni locali impegnate in Serie C, tutte vincitrici. Partiamo dal settore femminile con l’Asp Montelupo che al Pala Bitossi ha avuto la meglio al tie-break sul Carmignano. Dopo aver vinto un combattuto primo set (25-22), nei successivi due parziali le montelupine hanno subito il ritorno delle ospiti (22-25 e 19-25). A questo punto, però, è arrivata la reazione dell’Asp Montelupo, capace prima di impattare l’incontro al quarto set, chiuso 26-24 ai vantaggi, e poi di prendersi 2 punti grazie al 15-13 del quinto. Tie-break che si è reso necessario anche a Castelfiorentino dove Ghizzani e Quarrata hanno dato vita a un match spettacolare e qualitativamente elevato per la categoria. Le valdelsane si sono imposte nei primi due set per 25-22 e 25-12, comunque non senza faticare, salvo subire poi la rimonta delle pistoiesi nei successivi due (2025 e 2527 ai vantaggi). Si arriva così al quinto e decisivo parziale, dove al termine di una lotta punto a punto trionfa I’Giglio Castelfiorentino. Successo che permette alle castellane di issarsi da sole al comando della classifica, sfruttando il turno di riposo della Timenet Empoli, rimasta così staccata di 2 punti. Prosegue, poi, l’ottima risalita del Fucecchio, che centra ad Agliana la sua terza vittoria consecutiva. Finisce con un rotondo 0-3 (parziali 18-25; 18-25; 13-25), in cui le bianconere hanno avuto sempre la partita in pugno. In campo maschile, infine, altra vittoria per Fucecchio, che fa suo il derby casalingo con la Folgore San Miniato. Prestazione altalenante, però, per i bianconeri che dominano il primo e terzo set (25-12 e 25-14), ma sono costretti a cedere il secondo (23-25) e ad impegnarsi fino ai vantaggi per conquistare il quarto e i 3 punti in palio (28-26 il finale). Con questo successo Fucecchio si porta a meno 2 dalla vetta. Adesso l’appuntamento per tutta la categoria è al 13 gennaio dopo la pausa natalizia.