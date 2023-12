Pallavolo Serie C, Massa Carrara ospite del Torretta. Il team di serie D fa visita al Metodo Camaiore

Difficile trasferta a Livorno questo pomeriggio (ore 18) per la Pallavolo Massa Carrara chiamata ad affrontare il Torretta Volley, secondo in classifica nel campionato maschile di Serie C. Per i ragazzi allenati da Luca Cei, si tratta di un match complicato ma non impossibile. I massesi sin qui al di là dei 7 punti fatti, frutto di 2 vittore e 3 sconfitte, hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque e lo conferma il fatto che hanno portato ben 3 sfide su 5 al quinto set. La formazione è giovane e rinnovata ed ha di conseguenza bisogno di tempo per rodarsi al meglio.

Questa sera la Pallavolo Massa Carrara sarà impegnata anche con la sua formazione maschile di Serie D alle prese a Lido di Camaiore contro il Metodo Volley Camaiore (ore 21) che le fa compagnia al penultimo posto del girone. I giovanotti guidati dalla coach Silvia Angelini sono reduci dal primo successo in campionato che ha sicuramente portato una carica di energia e di ottimismo in più a tutto l’ambiente. E’ questa l’ultima giornata dei campionati per il 2023 prima della sosta e della ripresa fissata sabato 13 gennaio.

Gianluca Bondielli