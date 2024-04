Pallavolo serie c. Prova di forza della Timenet Empoli nel derby con la Ghizzani con vista sui play-off

Il campionato di Serie C femminile si è chiuso con la brillante vittoria della Timenet Empoli nel derby del Pala Aramini di Empoli contro la capolista Cip-Ghizzani Castelfiorentino. Seppur inutile ai fini della classifica, entrambe erano già qualificate ai play-off, le giallonere hanno voluto dare una dimostrazione di forza battendo le valdelsane con un perentorio 3-0 (parziali 25-16, 25-18, 25-18) in circa 80 minuti. Già il primo set ha visto partire forte le Empolesi (6-0), che sono poi rimaste sempre in vantaggio (15-8, 21-13) fino al 25-16 conclusivo, grazie soprattutto ad una difesa impenetrabile. Nel secondo parziale solita ottima partenza delle ragazze di coach Dani (8-4, 16-8), tentativo di ritorno delle ospiti (20-13) e chiusura finale sul 25-18. Più equilibrio nella terza frazione, almeno fino all’11-11, quando la Timenet piazza l’allungo che risulterà poi decisivo (18-15 e 25-18). Ora le due squadre sono attese dai play-off per la promozione in B1. Niente da fare invece per la Pallavolo Fucecchio contro Le Signe, che si è imposta alla palestra di Via Da Vinci per 0-3 (parziali 22-25, 21-25, 18-25) al termine di una gara comunque combattuta nei primi due sets, mentre nel terzo le ospiti hanno preso il largo. Sconfitta anche per l’Asp Montelupo, che ha ceduto in trasferta all’Aglianese, in lotta per non retrocedere. Le montelupine hanno conquistato il primo set per 22-25, salvo subire poi il ritorno delle pistoiesi che si sono aggiudicate il secondo e terzo parziale per 25-15 e 25-17. L’Asp ha reagito conquistando il quarto set (20-25), ma nel tie-break ha ceduto 15-10.