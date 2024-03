Pallavolo Serie C Regionale. Timenet Empoli in casa per blindare il 2° posto

Il campionato di Serie C regionale è arrivato alla stretta finale. In campo femminile mancano 4 giornate al termine della regular season, tre in quello maschile. Partiamo proprio da quest’ultimo con il Jolly Fucecchio, che stasera alle 21 sarà impegnato alla palestra comunale di piazza Don Vivaldi a San Miniato Basso, in un tradizionale derby contro la Folgore. Gara sempre molto sentita, ma che quest’anno non avrà lo stimolo della classifica. Infatti i bianconeri sono quinti con 26 punti, lontano 13 lunghezze dalla vetta, mentre i sanminiatesi sono terzultimi a quota 13. Il pronostico pende quindi dalla parte dei fucecchiesi. Arbitreranno Nannicini e Fabbri. Passiamo al settore in ’rosa’ dove oggi alle 18 la capolista Cip Ghizzani Castelfiorentino ospita la Montebianco di Pieve a Nievole, ottava con 15 punti a meno 25 dalle valdelsane. Un match sulla carta decisamente a favore delle biancorosse castellane, che ormai sono proiettate ai play-off da prima in classifica. Le ospiti invece sono impegnate nella lotta per non retrocedere. Arbitrerà Donatella Gagliardi. La Timenet Empoli (nella foto), fresca di secondo posto con 35 punti, riceve invece alle 21 al Pala Aramini l’Aglianese, che è nona a quota 15, in piena lotta per non retrocedere. La vittoria per le giallonere è indispensabile per cercare di mantenere il secondo posto, confidando in un risultato favorevole dallo scontro diretto fra la terza e la quarta, che si disputa contemporaneamente. A Empoli arbitrerà Rocco Bambusa.

Andiamo avanti. Il Fucecchio, alle 21 alla Palestra di Via Leonardo da Vinci, ospiterà la Punto Sport di Carmignano. Le bianconere hanno 25 punti, a meno 9 dalla seconda piazza, quindi teoricamente ancora in corsa per i play-off, anche se sarà molto difficile. Al contrario le pratesi sono penultime e stanno lottando disperatamente per evitare i play-out. Ad arbitrare sarà Fabrizio Sabatini. Attenzione: sabato su domenica. Infine, domani alle 18 alla Palestra di Via Mascagni a Calenzano, l’Asp Montelupo affronterà il fanalino di coda Tema Project. Il pronostico è quindi chiaramente orientato verso le montelupine, seste con 22 punti.