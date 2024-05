Pallavolo Serie C. Timenet, che forza. Figurone ai play-off. Vinta la prima gara

La Timenet Empoli Pallavolo ha confermato la sua forza andando a vincere a Casciavola la prima partita dei play-off promozione contro la Pediatuss Pallavolo. Già durante il primo set l’incontro è stato combattuto punto a punto, ma alla fine le giallonere sfoderando punti degni della categoria superiore e si impongono per 22-25. Ma le locali non si sono scoraggiate e approfittando anche di un leggero calo di Genova e compagne, si sono distaccate presto e hanno condotto fino al 25-13 finale. A questo punto Marco Dani e Alberto Cenni hanno saputo trovare i tasti giusti per stimolare le loro allieve a riprendersi. E infatti il terzo set si è concluso in breve per 15-25.

Il quarto set ha visto le pisane cercare di reagire, ma ormai la partita era in mano alle empolesi che si sono imposte per 22-25. Ora la Timenet deve aspettare l’esito della seconda partita dei play-off fra Casciavola e Polisportiva Remo Masi di sabato 11 per concludere la seconda fase dei play off al PalAramini sabato 18. Hanno arbitrato Cellai e Fabbri.

Francesco De Cesaris