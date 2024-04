Pallavolo Serie D. Certaldo ’rosa’ lanciato. Ma punta i play-off anche il team maschile

Archiviata ormai pure la sosta di Pasqua, nel prossimi fine settimana riprenderà anche il campionato di Serie D regionale di pallavolo, con il rush finale. Vediamo quindi quello che aspetta le compagini del circondario. Nel girone A femminile è presente solo l’Ap Pallavolo Certaldo, che è in testa alla classifica con 51 punti ed è seguita da Montevarchi e Tavarnelle, rispettivamente a quota 50 e 40. Mancano ancora 6 partite alla fine della regular season, con solo le prime tre classificate ad accedere poi ai play-off. Qualificazione che, viste le 12 lunghezze di vantaggio sulla quarta, le valdelsane hanno praticamente in tasca, ma sarà al contempo importante cercare di mantenere il primato per avere poi una più favorevole posizione in caso di spareggi. Tre, invece, le squadre locali protagoniste nel girone B: Toyota Empoli e Montelupo sono purtroppo in lotta per non retrocedere e sperano di recuperare in queste ultime 6 partite. La Ca.Ma. Cerretese invece è quarta a soli due punti dalla terza in graduatoria, che, come nell’altro raggruppamento, è l’ultima formazioni ad aver diritto a disputare i play-off. Il calendario delle cerretesi non è però facile, visto che dovranno incontrare le prime due della classe fuori casa, oltre ad avere il sempre insidioso derby con le empolesi. Però le biancoverdi nei momenti difficili hanno saputo reagire e quindi mantengono viva la speranza di potere accedere ai play-off. Traguardo non da poco considerando che sono una neopromossa.

In campo maschile, invece, ai play-off accedono solo le prime due di ogni girone. Nell’A c’è il Certaldo che è secondo con 35 punti, tallonato ad un punto dal Torrita. Mancano ancora 2 giornate alla fine e nell’ultima, il 13 aprile, i certaldesi saranno proprio di scena a Torrita di Siena. Nel B è presente il Cascine Volley Empoli che però staziona al quarto posto con 29 punti, a meno sette dalla seconda piazza, per cui già matematicamente escluso dai play-off mancando solo due partite alla fine della stagione.