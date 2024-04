Pallavolo serie d. Vittoria e play-off: festa per l’Ap Certaldo. Bocini: "Grande determinazione»

In Serie D maschile l’Ap Certaldo accede ai playoff dopo la vittoria a Torrita di Siena contro il Fides. I certaldesi hanno vinto 1-3 dimostrando di avere qualcosa in più in campo, come conferma anche coach Luca Bocini: "Soprattutto alla fine del secondo set siamo stati molto più decisi e molto più determinati a chiuderlo nonostante fossimo indietro di qualche punto rispetto al Torrita. Si è visto che abbiamo qualcosa in più a livello di organizzazione di gioco, ma anche a livello individuale". Il 27 aprile inizieranno i playoff che coinvolgeranno quattro squadre, le prime e le seconde classificate della regular season dei due gironi: per il girone a Foiano della Chiana e Certaldo, per il girone B Invicta Grosseto e Dream Volley Migliarino. Le prime classificate si incontreranno in un turno al meglio delle tre gare e la squadra vincente sarà promossa direttamente in Serie C. Le seconde classificate dei due gironi si incontreranno in un turno al meglio delle tre gare: la squadra vincente affronterà la perdente delle prime classificate e chi vince sarà promossa in Serie C. Il primo allenatore continua: "Ora ci aspetta un altro impegno: una settimana di recupero, soprattutto mentale, poi si comincia subito una fase in cui ogni partita sarà determinante perché non ci sono tante possibilità di sbagliare: la pressione continua anche se ormai siamo abbastanza allenati a sopportarla bene". Il primo appuntamento dei play-off è per il 27 aprile in cui vedremo i ragazzi del Certaldo nella gara di andata contro il Dream Volley Migliarino.