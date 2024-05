Pallavolo. Timenet sull’onda dell’entusiasmo. Stasera la sfida contro Porcari

Inizia la terza fase dei play-off del campionato di serie C femminile, per l’accesso di una sola squadra alla serie maggiore. Di questo girone fanno parte la Timenet Empoli Pallavolo, la Mcdonal’s di Porcari e la Cip-Ghizzani di Castelfiorentino. Questa sera, al PalAramini, alle 21, come primo incontro, le locali della Timenet affronteranno la Mcdonal’s di Porcari.

Le giallonere sono un po’ il vaso di coccio fra i vasi di ferro: infatti le empolesi sono arrivate seconde nel girone della serie C e disputano un girone a tre contro le altre due squadre che hanno vinto il proprio girone. Però i risultati della regular season che hanno visto le empolesi produrre un travolgente finale, compresa la netta sconfitta inflitta alle castellane all’ultima di campionato, inducono a non cedere a facili pessimismi. Anche i play-off della seconda fase hanno confermato lo stato di grazia di Genova e compagne. Chi vuole superare le ragazze di Marco Dani, ammesso che le superi, dovrà sudare le proverbiali sette camicie.

Inutile dire che il settimo giocatore, il pubblico, riempirà il palazzetto e farà sentire tutto il peso della sua presenza, sempre corretta come per tutto l’arco del campionato e paly-off. Insomma ci sarà comunque da divertirsi. Arbitreranno Massi e Nannicini.

Francesco De Cesaris