Pallavolo. Un Vp Canniccia inarrestabile blinda le vetta. Upc sdh ko in casa con la capolista Tuscania Il Vp Canniccia trionfa con tredici vittorie consecutive in serie B2, consolidando la leadership. Nella serie B, l'Upc Sdh cade dopo 7 successi, mentre l'Oasi vince la serie C. In serie D, la Jenco si impone mentre l'Oasi perde.