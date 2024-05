Pallavolo under 15. L’Academy Lube regina delle Marche

L’Academy Volley Lube ha fatto cappotto, en plein. Anche i talenti dell’Under15 hanno chiuso in bellezza la trafila territoriale e così sono diventati campioni regionali emulando l’Under19 (attualmente impegnata nelle finali nazionali di San Giustino) e l’Under17. La formazione ha conquistato la corona delle Marche. Massimo scarto ad Ascoli sia in semifinale contro Grottazzolina e che in finale contro Fano. I Lubini ora prenderanno parte alle fase nazionale di categoria in programma a Schio dal 28 maggio al 2 giugno. Nel girone troveranno la prima classificata del gruppo di qualificazione A, la Roomy Lube e Sant’Anna. L’Under15: Federico Borioni, Alessandro Borracci, Tommaso Bucciarelli, Mattia Ficcadenti, Filippo Laraia, Riccardo Mazzuferi, Leonardo Mercuri, Nico Pasqualini, Mattia Penna, Andrea Pomarico, Edoardo Sagripanti, Federico Spinucci, Luka Stankovic, Matteo Talevi. Coach Federico Belardinelli, assistenti Matteo Pastocchi e Donato Di Ruvo, dirigente accompagnatore Andrea Mazzuferi.