Pallavolo. Upc in campo col morale alle stelle. Il Vp in casa in cerca di riscatto

C’è chi spera di avere in mano il tris e chi punta a rialzarsi dopo la caduta, chi vuol dare continuità e chi spera di rilanciarsi in questo fine settimana nel sestetto versiliese.

Serie B. Col morale alle stelle grazie alle due vittorie di fila delle ultime due settimane, l’Upc Delta Bevande torna in campo nella 9a giornata per un’altra sfida da disputare a testa alta: domani alle 18 (arbitri Guacci.ì-Falaschi) al ‘PalaCamaiore’ arriva il Tomei Livorno, a braccetto in classifica con i biancoblù assieme ad Anguillara e Santa Croce (battuta dall’Upc proprio una settimana fa).

Serie B2. Dopo la sconfitta esterna con la capolista Arezzo, riparte dalla palestra di casa della ‘Greco’ di Seravezza il cammino del Vp Canniccia nell’equilibratissimo girone G. Le ragazze di coach Stefanini tornano di scena oggi alle 18 (dirigono Vannini-Scialpi) contro il Fossato, in una sfida che almeno sulla carta si presenta ben più abbordabile dell’ultimo confronto: la formazione umbra è penultima, con una sola vittoria all’attivo. Una chance da non buttare per il Vp Canniccia, ancora saldamente nel gruppetto di testa. Serie C. Torna in casa l’Oasi nella 7a giornata: le viareggine stasera alle 21 al ‘Piaggia’ affrontano il Follonica per dare continuità ai propri risultati e ricucire il gap con le prime posizioni.

Serie D. La nona giornata del girone C femminile si apre con Oasi-Lupi Santa Croce, oggi alle 17 al ‘Piaggia’. Alle 21 tocca invece alla Jenco, impegnata alla ‘Leopardi’ di Nodica contro la Fenice. Nel maschile, la 5a giornata vede il Metodo Camaiore alla ‘Gaber’ di Lido, stasera alle 21 contro Cascine.

red.viar