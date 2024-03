Parla il coach della Itas. Fabio Soli ha le idee molto chiare: "Ripetiamo la stessa prestazione»

Sarà una Trento agguerrita ma soprattutto in fiducia, quella che scenderà in campo oggi pomeriggio al PalaPanini, forte dell’1-0 nella serie e di una vittoria nettissima ottenuta nonostante l’emergenza di non avere il palleggiatore titolare, con tutto ciò che ne consegue a livello psicologico: "Non siamo stati perfetti ma abbiamo dimostrato di giocare come una vera squadra ed era quello che serviva per portarsi avanti nella serie – ha spiegato l’allenatore modenese Fabio Soli al termine di gara 1 –. Questi ragazzi hanno dato un esempio lampante di cosa voglia dire stringersi intorno a chi per la prima volta partecipava ad un evento di questo tipo, offrendogli un grande aiuto". Il riferimento esplicito è ad Alessandro Acquarone, titolare dopo aver giocato dal primo minuto solo partite di A2 sin qui. "Ovviamente abbiamo fatto bene anche a livello individuale – ha continuato Soli nella sua analisi – perché singolarmente tutti hanno dato qualcosa in più, dimostrando con i fatti che davvero non vedevamo l’ora di scendere in campo e giocare". Il focus si sposta sulla gara del PalaPanini, che potrebbe essere decisiva per i campioni d’Italia e il passaggio in semifinale: "Per passare il turno bisogna vincerne tre di partite: teniamoci nel cuore quello che siamo stati, un’Itas Trentino di alto livello, e proviamo a riprodurlo anche in gara 2".

a.t.